Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Чёрт возьми, удачи вам»: Шэрон Стоун — о перезапуске «Основного инстинкта»

«Чёрт возьми, удачи вам»: Шэрон Стоун — о перезапуске «Основного инстинкта»
Комментарии

В середине июля стало известно, что в работе находится перезапуск «Основного инстинкта». Это культовый эротический триллер 1992 года с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях.

На днях Стоун дала интервью, в котором пожелала удачи создателям перезапуска. Сама же актриса не видит смысла в подобным перезапусках.

Если всё пойдёт так же, как в тот раз, когда я это делала, я просто не знаю, к чему всё это. Что ещё сказать, желаю вам удачи, чёрт возьми.

Подробностей перезагрузки фильма нет, неизвестны и его детали. Оригинальный фильм рассказывал про детектива Ника Каррена, который вёл расследование по делу об убийстве на сексуальной почве.

Анонс состоялся месяц назад
В работе находится перезапуск «Основного инстинкта» — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android