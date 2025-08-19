На PS5 подписчикам PS Plus доступна пробная версия Death Stranding 2

Подписчики тарифа PS Plus Deluxe (Premium) получили доступ к пробной версии Death Stranding 2. Если у вас оформлена подписка нужного уровня, вы сможете поиграть в тайтл пять часов, после чего доступ к нему закроется.

Весь полученный прогресс, включая призы и продвижение по сюжету, перенесутся в полную версию игры после её покупки.

Фото: PS Store

Релиз Death Stranding 2 состоялся 26 июня только на PS5, она получила высокие оценки критиков и геймеров. То есть с момента выхода проекта прошло почти два месяца, но Sony пока не делилась данными о его продажах. Игра, как и первая часть, доступна полностью на русском языке.