Судьба сериала «Лунный рыцарь» всё ещё не решена

В недавнем интервью композитор сериала «Лунный рыцарь» Хешам Назих рассказал, что о втором сезоне шоу пока разговоров не было. Более того, получит ли сериал продолжение, не знает даже его режиссёр Мохамед Диаб.

Это вопрос на миллион долларов. Никто не знает. Даже Мохамед Диаб. Никто никогда об этом не говорил.

«Лунный рыцарь», который получился хоть и не хитовым, однако самобытным и интересным сериалом, вышел в 2022 году и с тех пор доступен на Disney+.

Зрителям шоу понравилось за атмосферу, тон повествования и актёрскую игру Оскара Айзека, да и сам персонаж в комиксах Marvel — один из самых интересных и необычных героев.

