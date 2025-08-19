Скидки
Сериал «Отдел нераскрытых дел» от создателя «Хода королевы» получит второй сезон

Сериал «Отдел нераскрытых дел» от создателя «Хода королевы» получит второй сезон
Netflix объявил о продлении сериала «Отдел нераскрытых дел» от создателя «Хода королевы» на второй сезон. Подробностей продолжения нет, но оно наверняка расскажет о событиях после первого сезона.

Сюжет сериала повествует о дерзком, но опытном детективе по имени Карл Мёрк, который плохо ладит со своими коллегами из-за скверного характера. Однако он блестяще раскрывает дела. Мёрк берётся руководить отделом по нераскрытым преступлениям.

Главного героя воплотил на экране Мэттью Гуд («Хранители»). В шоу также сыграли Леа Бирн («Ночной экспресс»), Келли Макдоналд («Старикам тут не место») и Пол Эллард («Забей на панк-рок»).

Трейлер сериала

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

