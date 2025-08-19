Аня Тейлор-Джой и Мэрил Стрип сыграют певицу Джони Митчелл — инсайдер
Известный киноинсайдер Джефф Снейдер сообщил, что Аня Тейлор-Джой и Мэрил Стрип сыграют легендарную американскую фолк-певицу Джони Митчелл: первая воплотит её в молодости, а вторая сыграет Джони во взрослой жизни.
Байопик об артистке снимет режиссёр Кэмерон Кроу («Ванильное небо»). История Митчелл будет рассказана в нескольких временных периодах.
Старт производства фильма изначально был намечен на март, чтобы Стрип ещё не приступила к съёмкам продолжения «Дьявол носит Prada», но планы изменились, поскольку дом постановщика оказался среди тех, которые пострадали от лесных пожаров в Калифорнии в этом году.
