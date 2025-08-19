Скидки
Фильм «Миссия невыполнима 8» с Томом Крузом вышел в онлайне

Сегодня фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» вышел в онлайне. Цифровой релиз картины состоялся на Prime Video и других зарубежных стриминговых площадках.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». К главной роли, конечно же, вернулся культовый актёр Том Круз.

Восьмой фильм легендарной серии шпионских боевиков с Томом Крузом показал не очень удачный результат в прокате. Лента смогла заработать $ 596 млн при бюджете около $ 400 млн — не помог даже статус большого финала культовой франшизы.

О будущих фильмах Круза и режиссёра фильма мы рассказывали ранее
Том Круз работает над 8 новыми фильмами вместе с режиссёром серии «Миссия невыполнима»
