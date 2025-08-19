«Обыграем Vitality — станем лучшими»: donk — о статусе Team Spirit в CS 2

Игрок Team Spirit по CS 2 Данил donk Крышковец поделился мнением о том, что необходимо его команде для того, чтобы претендовать на статус сильнейшей в мире. В интервью для HLTV он отметил, что важным условием является победа над Team Vitality — несмотря на текущее положение Spirit в рейтинге Valve:

Обыграем Vitality — станем лучшими. У Vitality есть некоторые проблемы, но она может их решить и всё равно стать лучшей командой в мире, потому что у неё есть всё для этого.

Team Spirit одержала победу на BLAST Bounty Fall 2025, где в финале уверенно обыграла The Mongolz. Vitality остановилась на стадии 3–4-го места. По итогам турнира Крышковец был признан MVP чемпионата.