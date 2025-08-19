Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел патч для CS 2: исправлены ошибки после выхода ночной версии Ancient

Вышел патч для CS 2: исправлены ошибки после выхода ночной версии Ancient
Аудио-версия:
Комментарии

19 августа разработчики Counter-Strike 2 выпустили обновление, направленное на устранение багов, появившихся после релиза ночных вариаций карт Ancient и Shoots. Также в патче содержатся правки стабильности. Описание обновления опубликовано в Steam.

Список изменений:

Изменения на карте Ancient:

  • Вернули оригинальные декоративные элементы на крыше в зоне появления спецназа (CT-респ);
  • Вновь возможен прострел фанерной перегородки в области «пещеры»;
  • Обновлены звуковые эффекты дневной версии карты;
     Исправлена ошибка, из-за которой объекты застревали за грудой мусора на базе террористов (поблизости от точки B);
  • Улучшена система столкновений с объектами (фиксы клиппинга).

Изменения на карте Shoots:

  • Исправлены проблемы клиппинга, из-за которых игроки могли застревать в объектах;
  • Устранён баг, при котором следы от ножа не отображались на мокрой поверхности;
  • Исправлена ошибка предсказания выстрелов при зажатой кнопке атаки во время респауна.

Общие улучшения:

  • Повышена корректность работы игры с необычными соотношениями сторон в полноэкранном оконном режиме;
  • Полноэкранный оконный режим теперь корректно растягивается на весь экран;
  • Исправлены проблемы с управлением мышью на Linux;
  • Повышена общая стабильность клиента.

Размер обновления составил около 1,4 ГБ.

Spirit — чемпионы!
Российская Team Spirit — чемпион легендарного IEM Cologne 2025 по CS 2! Как это было
Live
Российская Team Spirit — чемпион легендарного IEM Cologne 2025 по CS 2! Как это было
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android