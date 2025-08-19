Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PS Plus добавили Mortal Kombat 1, «Человека-паука» и ещё семь игр

В PS Plus добавили Mortal Kombat 1, «Человека-паука» и ещё семь игр
Комментарии

Сегодня подписчики PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium) получили доступ к новым играм. Каталог сервиса пополнила Mortal Kombat 1, ремастер «Человека-паука» на PS5 и версия этой же игры для PS4, и другие тайтлы. Полный список игр, пополнивших подписку, можно увидеть ниже.

Новые игры в PS Plus Extra в августе 2025 года

  • Mortal Kombat 1;
  • «Человек-паук»;
  • Sword of the Sea;
  • Earth Defense Force 6;
  • Unicorn Overlord;
  • Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key;
  • Indika;
  • Harold Halibut;
  • Coral Island.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в августе 2025 года

  • Resident Evil 2 (PS1);
  • Resident Evil 3: Nemesis (PS1).
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android