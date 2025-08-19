В PS Plus добавили Mortal Kombat 1, «Человека-паука» и ещё семь игр
Сегодня подписчики PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium) получили доступ к новым играм. Каталог сервиса пополнила Mortal Kombat 1, ремастер «Человека-паука» на PS5 и версия этой же игры для PS4, и другие тайтлы. Полный список игр, пополнивших подписку, можно увидеть ниже.
Новые игры в PS Plus Extra в августе 2025 года
- Mortal Kombat 1;
- «Человек-паук»;
- Sword of the Sea;
- Earth Defense Force 6;
- Unicorn Overlord;
- Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key;
- Indika;
- Harold Halibut;
- Coral Island.
Фото: Sony
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в августе 2025 года
- Resident Evil 2 (PS1);
- Resident Evil 3: Nemesis (PS1).
