В PS Plus добавили Mortal Kombat 1, «Человека-паука» и ещё семь игр

Сегодня подписчики PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium) получили доступ к новым играм. Каталог сервиса пополнила Mortal Kombat 1, ремастер «Человека-паука» на PS5 и версия этой же игры для PS4, и другие тайтлы. Полный список игр, пополнивших подписку, можно увидеть ниже.

Новые игры в PS Plus Extra в августе 2025 года

Mortal Kombat 1;

«Человек-паук»;

Sword of the Sea;

Earth Defense Force 6;

Unicorn Overlord;

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key;

Indika;

Harold Halibut;

Coral Island.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в августе 2025 года