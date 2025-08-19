Team Spirit поднялась на вторую строчку в мировом рейтинге HLTV по CS 2

По обновлённой версии рейтинга HLTV российская команда Team Spirit заняла второе место среди сильнейших составов по Counter-Strike 2. Коллектив «драконов» обошёл MOUZ, сместив их на третье место.
Первую строчку по-прежнему удерживает Team Vitality. FaZe Clan улучшила свою позицию и теперь занимает седьмое место, сместив Aurora Gaming на восьмое. Virtus.pro удалось пробиться в топ-15, потеснив Team Liquid.
Топ-10 рейтинга HLTV на 19 августа 2025 года:
- Vitality — 944;
- Team Spirit — 850 (+1);
- MOUZ — 667 (−1);
- The Mongolz — 616;
- NAVI — 332;
- FURIA — 297
- FaZe — 267 (+1);
- Aurora — 242 (−1)
- Falcons — 231;
- paiN — 207.
Следующим крупным событием на сцене CS 2 станет Esports World Cup 2025, который пройдёт с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В турнире примут участие 16 команд, включая Vitality, Spirit и MOUZ. Общий призовой фонд составит $ 1,25 млн.