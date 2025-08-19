Скидки
Team Spirit поднялась на вторую строчку в мировом рейтинге HLTV по CS 2

Аудио-версия:
По обновлённой версии рейтинга HLTV российская команда Team Spirit заняла второе место среди сильнейших составов по Counter-Strike 2. Коллектив «драконов» обошёл MOUZ, сместив их на третье место.

Первую строчку по-прежнему удерживает Team Vitality. FaZe Clan улучшила свою позицию и теперь занимает седьмое место, сместив Aurora Gaming на восьмое. Virtus.pro удалось пробиться в топ-15, потеснив Team Liquid.

Топ-10 рейтинга HLTV на 19 августа 2025 года:

  1. Vitality — 944;
  2. Team Spirit — 850 (+1);
  3. MOUZ — 667 (−1);
  4. The Mongolz — 616;
  5. NAVI — 332;
  6. FURIA — 297
  7. FaZe — 267 (+1);
  8. Aurora — 242 (−1)
  9. Falcons — 231;
  10. paiN — 207.

Следующим крупным событием на сцене CS 2 станет Esports World Cup 2025, который пройдёт с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В турнире примут участие 16 команд, включая Vitality, Spirit и MOUZ. Общий призовой фонд составит $ 1,25 млн.

Расписание EWC 2025
Расписание последней недели Кубка мира по киберспорту — CS 2, CrossFire и Street Fighter
Новости. Чемп.Play
