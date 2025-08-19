HEROIC, paiN, Lynn Vision и Legacy сыграют на FISSURE Playground 2 по CS 2
FISSURE представила последние четыре команды, которые получили приглашение на FISSURE Playground 2. Ими стали HEROIC, paiN, Lynn Vision и Legacy.
Полный список участников FISSURE Playground 2:
- Team Falcons;
- Aurora Gaming;
- Virtus.pro;
- FURIA;
- G2;
- Astralis;
- The Mongolz;
- Team Liquid;
- FaZe;
- GamerLegion;
- 3DMAX;
- TYLOO;
- HEROIC;
- paiN;
- Lynn Vision;
- Legacy.
Ивент обещает стать настоящим гвоздём осени для всех фанатов CS. Особенно интересно будет посмотреть на противостояние европейцев с составами из СНГ и Латинской Америки.
Турнир с призовым фондом $ 1,25 млн станет крупнейшим CS-ивентом на Балканах. Второй турнир серии по CS 2 стартует уже 12 сентября. Плей-офф запланирован на 19-21 сентября на Belgrade Arena.
