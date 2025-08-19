Скидки
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выпустят в России 28 августа

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выпустят в России 28 августа
Кинокомпания «Вольга» сообщила, что выпустит фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» в России. Речь идёт про официальный прокат, который стартует 28 августа.

События фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема.

В зарубежный прокат «Баллада о змеях и певчих птицах» вышла ещё 17 ноября 2023-го, а до официального российского проката фильм доберётся почти через два года после мировой премьеры.

Недавно начались съёмки новой части франшизы
Стартовали съёмки фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — первый тизер
