Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Победите — можно заканчивать карьеру»: Team Spirit поприветствовали на Esports World Cup

«Победите — можно заканчивать карьеру»: Team Spirit поприветствовали на Esports World Cup
Аудио-версия:
Комментарии

Российская команда Team Spirit получила необычное приветствие от организаторов Esports World Cup 2025, где с 20 по 24 августа пройдет турнир по CS 2 с призовым фондом $ 1,25 миллиона и участием 16 сильнейших коллективов.

В письме к команде говорится:

Катовице, мэйджор, Кельн. Победите на Чемпионате Мира — можно заканчивать карьеру. Не останется ничего, чего вы бы не достигли, вы пройдете Counter-Strike рекордно быстро. Но все же не завершайте карьеру, пожалуйста. Мы любим смотреть, как вы играете. Победа здесь в Рияде — это отличный способ получить последний из больших трофеев и немного передохнуть.
Письмо EWC команде Team Spirit

Письмо EWC команде Team Spirit

Фото: EWC 2025

Для Spirit это шанс добавить титул чемпиона Esports World Cup по CS 2 к своей и без того впечатляющей коллекции.

Esports World Cup 2025 пройдёт с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В турнире примут участие 16 команд, включая Vitality, Spirit и MOUZ. Общий призовой фонд составит $ 1,25 млн.

donk считает, что Spirit должны победить Vitality, чтобы стать лучшими
«Обыграем Vitality — станем лучшими»: donk — о статусе Team Spirit в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android