«Победите — можно заканчивать карьеру»: Team Spirit поприветствовали на Esports World Cup

Российская команда Team Spirit получила необычное приветствие от организаторов Esports World Cup 2025, где с 20 по 24 августа пройдет турнир по CS 2 с призовым фондом $ 1,25 миллиона и участием 16 сильнейших коллективов.

В письме к команде говорится:

Катовице, мэйджор, Кельн. Победите на Чемпионате Мира — можно заканчивать карьеру. Не останется ничего, чего вы бы не достигли, вы пройдете Counter-Strike рекордно быстро. Но все же не завершайте карьеру, пожалуйста. Мы любим смотреть, как вы играете. Победа здесь в Рияде — это отличный способ получить последний из больших трофеев и немного передохнуть.

Письмо EWC команде Team Spirit Фото: EWC 2025

Для Spirit это шанс добавить титул чемпиона Esports World Cup по CS 2 к своей и без того впечатляющей коллекции.

Esports World Cup 2025 пройдёт с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В турнире примут участие 16 команд, включая Vitality, Spirit и MOUZ. Общий призовой фонд составит $ 1,25 млн.