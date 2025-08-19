«Роль моей мечты»: Доминик Маклафлин — о главной роли в сериале «Гарри Поттер»

Британский актёр Доминик Маклафлин поделился своими впечатлениями от кастинга на роль Гарри Поттера в грядущем сериале «Гарри Поттер».

12-летний артист признался, что с самого детства был фанатом вселенной Джоан Роулинг. Поэтому сейчас он чувствует себя несколько сюрреалистично.

Честно говоря, это немного сюрреалистично, потому что я большой фанат «Гарри Поттера» с самого детства. И, конечно, это роль моей мечты, так что я очень рад, что могу её сыграть.

Съёмки сериала «Гарри Поттер» идут прямо сейчас в Лондоне и продлятся до начала 2026 года. Премьера первого сезона шоу по культовой вселенной состоится в начале 2027-го, точную дату релиза стриминг HBO назовёт позже.