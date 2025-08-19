Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Роль моей мечты»: Доминик Маклафлин — о главной роли в сериале «Гарри Поттер»

«Роль моей мечты»: Доминик Маклафлин — о главной роли в сериале «Гарри Поттер»
Комментарии

Британский актёр Доминик Маклафлин поделился своими впечатлениями от кастинга на роль Гарри Поттера в грядущем сериале «Гарри Поттер».

12-летний артист признался, что с самого детства был фанатом вселенной Джоан Роулинг. Поэтому сейчас он чувствует себя несколько сюрреалистично.

Честно говоря, это немного сюрреалистично, потому что я большой фанат «Гарри Поттера» с самого детства. И, конечно, это роль моей мечты, так что я очень рад, что могу её сыграть.

Съёмки сериала «Гарри Поттер» идут прямо сейчас в Лондоне и продлятся до начала 2026 года. Премьера первого сезона шоу по культовой вселенной состоится в начале 2027-го, точную дату релиза стриминг HBO назовёт позже.

Материалы по теме
Абсолютно все подробности сериала «Гарри Поттер» — LIVE
Live
Абсолютно все подробности сериала «Гарри Поттер» — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android