Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Маша и Медведь, 8-й сезон (2025) — дата выхода, когда выйдет

Восьмой сезон мультсериала «Маша и медведь» стартует 21 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Animaccord раскрыла дату выхода восьмого сезона мультсериала «Маша и медведь». Продолжение знаменитого шоу стартует 28 августа в российских онлайн-кинотеатрах — новые эпизоды будут появляться каждые две недели. На YouTube премьера состоится уже 21-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Маша и медведь. Права на видео принадлежат Animaccord.

В восьмом сезоне Маша станет обладательницей небольшой машины, что приведёт героиню к неожиданным приключениям. Зрителей ждут неожиданные происшествия: от дорожных переполохов и волшебных проказ до ледяных летних каникул и встреч с новыми таинственными героями.

Мультсериал «Маша и Медведь» несколько лет подряд входит в пятёрку самых востребованных детских шоу в мире. Сериал транслируется более чем на 47 языках на многих платформах по всему миру. Одна из серий, «Маша плюс каша», с 2019 года удерживает рекорд Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube в мире.

Материалы по теме
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android