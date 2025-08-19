Восьмой сезон мультсериала «Маша и медведь» стартует 21 августа

Студия Animaccord раскрыла дату выхода восьмого сезона мультсериала «Маша и медведь». Продолжение знаменитого шоу стартует 28 августа в российских онлайн-кинотеатрах — новые эпизоды будут появляться каждые две недели. На YouTube премьера состоится уже 21-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Маша и медведь. Права на видео принадлежат Animaccord.

В восьмом сезоне Маша станет обладательницей небольшой машины, что приведёт героиню к неожиданным приключениям. Зрителей ждут неожиданные происшествия: от дорожных переполохов и волшебных проказ до ледяных летних каникул и встреч с новыми таинственными героями.

Мультсериал «Маша и Медведь» несколько лет подряд входит в пятёрку самых востребованных детских шоу в мире. Сериал транслируется более чем на 47 языках на многих платформах по всему миру. Одна из серий, «Маша плюс каша», с 2019 года удерживает рекорд Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube в мире.