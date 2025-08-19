Скидки
Завершены съёмки третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START объявил о завершении съёмок третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Это произошло спустя три месяца после запуска — производство стартовало в мае. Третий сезон станет большим финалом для проекта, продолжения не будет.

В центре сюжета третьего сезона – масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.

У третьего сезона «Вампиров средней полосы» пока нет даты выхода. Возможно, премьера шоу состоится уже этой осенью.

Комментарии
