Завершены съёмки «Сказки о царе Салтане» братьев Андреасян — премьера 12 февраля

Кинокомпания братьев Андреасян и студия Kionfilm объявили о завершении съёмок фильма «Сказка о царе Салтане». Экранизация знаменитого произведения Александра Сергеевича Пушкина выйдет в прокат 12 февраля 2026 года.

Кадры со съёмок

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян/Kionfilm

Сюжет ленты адаптирует оригинальную сказку и расскажет историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Главные роли в ленте сыграли Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Лиза Моряк («Онегин»), Алексей Онежен («Артек. Большое путешествие»), Алиса Кот («Папины дочки. Новые») и другие актёры.