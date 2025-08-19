Для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 раскрыли точную дату выхода

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Paradox Interactive готова к выпуску многострадальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — вампирская ролевая игра студии The Chinese Room (Still Wakes the Deep) официально выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Предзаказы стартуют прямо сейчас. Поклонникам предложат на выбор три издания.

В состав стандартного издания войдёт игра. В состав расширенного издания войдёт косметический набор предметов «Воспоминания Санта-Моники» в духе первой части, которым можно украсить комнату главного героя. В состав премиального издания, помимо набора «Воспоминания Санта-Моники», войдёт дополнение «Тени и шёлк», с которым у геймеров будет возможность выбрать кланы Ласомбра или Тореадор в начале игры.

Кланы в Bloodlines 2 — что-то вроде классов, каждый из которых обладает уникальным набором умений и одеждой.

А за предварительный заказ Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 игроки получат музыкальный автомат для квартиры, на котором можно воспроизвести музыку из первой части.