Bloodlines 2 дата выхода, Steam, предзаказы

Для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 раскрыли точную дату выхода
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 дата выхода
Paradox Interactive готова к выпуску многострадальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — вампирская ролевая игра студии The Chinese Room (Still Wakes the Deep) официально выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Мы уже сыграли в сиквел
Вампирская Cyberpunk 2077: первые впечатления от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Эксклюзив
Вампирская Cyberpunk 2077: первые впечатления от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Предзаказы стартуют прямо сейчас. Поклонникам предложат на выбор три издания.

  1. В состав стандартного издания войдёт игра.
  2. В состав расширенного издания войдёт косметический набор предметов «Воспоминания Санта-Моники» в духе первой части, которым можно украсить комнату главного героя.
  3. В состав премиального издания, помимо набора «Воспоминания Санта-Моники», войдёт дополнение «Тени и шёлк», с которым у геймеров будет возможность выбрать кланы Ласомбра или Тореадор в начале игры.
Кланы в Bloodlines 2 — что-то вроде классов, каждый из которых обладает уникальным набором умений и одеждой.

А за предварительный заказ Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 игроки получат музыкальный автомат для квартиры, на котором можно воспроизвести музыку из первой части.

