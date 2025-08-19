Intel спасли от уничтожения: в компанию инвестировали $ 2 млрд

19 августа японская холдинговая компания Softbank объявила о крупных инвестициях в американскую компанию Intel. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Корпорация вложила в производителя микропроцессоров около $ 2 млрд, став шестым по величине акционером Intel. В Softbank заявили, что верят в светлое будущее одного из крупнейших производителей процессоров в мире, чем и обусловлено крупное вложение.

Крупные инвестиции в Intel произошли на фоне новостей о том, что правительство США планирует приобрести 10-процентную долю в компании. За последние годы производитель стремительно теряет в капитализации из-за отставания в технологической гонке с AMD и на рынке ИИ-чипов. По этой причине компанию покинул Пэт Гелсингер, занимавший пост СЕО около 40 лет, а многие сотрудники были сокращены.