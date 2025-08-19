Скидки
Кооп-игра Peak возглавила чарты Steam, обойдя Battlefield 6 и Cyberpunk 2077

Кооп-игра Peak возглавила чарты Steam, обойдя Battlefield 6 и Cyberpunk 2077
Комментарии

Сервис SteamDB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 12 по 19 августа. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Абсолютным лидером топа выступил кооперативный симулятор скалолаза Peak — на фоне выхода крупного обновления и новой скидки. Второе место занял портативный ПК Steam Deck, замкнул тройку предзаказ Battlefield 6.

В десятку также вошли переиздание Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition, Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty, выживач Rust и хоррор Dead by Daylight.

Чарт продаж Steam с 12 по 19 августа

  1. Peak
  2. Steam Deck
  3. Battlefield 6
  4. Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition
  5. Cyberpunk 2077
  6. Rust
  7. Dead by Daylight
  8. GTA 5 Enhanced
  9. Subnautica
  10. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
Новости. Чемп.Play
