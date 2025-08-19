Скидки
Игры в подписке Game Pass в августе 2025 года: Persona 4 Golden, Dragon Age: The Veilguard, Gears of War Reloaded и другие

В августе в Game Pass добавят Persona 4 Golden, Dragon Age: The Veilguard и Gears of War
Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине августа 2025 года.

В этот раз в список вошли сразу семь проектов. Главными хитами первой половины месяца станут японская ролевая игра Persona 4 Golden, шутер Gears of War: Reloaded и ролевая игра Dragon Age: The Veilguard.

Какие игры добавят в Game Pass в августе 2025 года

  • Blacksmith Master (Ultimate/PC) — 19 августа
  • Void/Breaker (Ultimate/PC) — 19 августа
  • Persona 4 Golden (Standard) — 20 августа
  • Goat Simulator Remastered (Standard) — 20 августа
  • Herdling (Ultimate/PC) — 21 августа
  • Gears of War: Reloaded (Ultimate/PC) — 26 августа
  • Dragon Age: The Veilguard (Ultimate/PC) — 28 августа.

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 31 августа из Game Pass пропадут:

  • Ben 10 Power Trip
  • Borderlands 3
  • Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay
  • Sea of Stars
  • This War of Mine: Final Cut.
