Авторы Hollow Knight: Silksong готовят специальный анонс по игре — он пройдёт 21 августа

Студия Team Cherry приготовила секретный анонс по игре Hollow Knight: Silksong. Авторы запустили обратный отсчёт до выхода ролика на своём YouTube-канале, который состоится 21 августа в 17:30 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Team Cherry. Права на видео принадлежат Team Cherry.

Никаких подробностей о будущем показе пока нет. Сами авторы называют ролик неким «специальным анонсом» — возможно, на нём покажут новый трейлер и раскроют полноценную дату выхода.

Hollow Knight: Silksong представили ещё в 2019 году как самостоятельное дополнение для оригинальной Hollow Knight, однако после этого проект перерос в полноценное продолжение.