Стало известно, кто сыграет семью Уизли в сериале «Гарри Поттер»

Компания HBO продолжает раскрывать актёров на главные роли в будущем сериале «Гарри Поттер». В этот раз холдинг показал артистов, которые воплотят семью Уизли на телеэкранах.

Так, роли достались малоизвестным рыжеволосым британским актёрам. При этом кто сыграет Артура Уизли, отца семейства, всё ещё неизвестно.

Кто сыграет семью Уизли в сериале «Гарри Поттер»

Тристан Харланд — Фред Уизли

Габриэль Харланд — Джордж Уизли

Аластер Стаут — Рон Уизли

Руари Спунер — Перси Уизли

Грейси Кокрейн — Джинни Уизли

Неизвестно — Артур Уизли

Фото: HBO

Съёмки первого сезона сериала «Гарри Поттер» уже идут в Великобритании, премьера шоу состоится в начале 2027 года.