Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стало известно, кто сыграет семью Уизли в сериале «Гарри Поттер»

Стало известно, кто сыграет семью Уизли в сериале «Гарри Поттер»
Комментарии

Компания HBO продолжает раскрывать актёров на главные роли в будущем сериале «Гарри Поттер». В этот раз холдинг показал артистов, которые воплотят семью Уизли на телеэкранах.

Так, роли достались малоизвестным рыжеволосым британским актёрам. При этом кто сыграет Артура Уизли, отца семейства, всё ещё неизвестно.

Кто сыграет семью Уизли в сериале «Гарри Поттер»

  • Тристан Харланд — Фред Уизли
  • Габриэль Харланд — Джордж Уизли
  • Аластер Стаут — Рон Уизли
  • Руари Спунер — Перси Уизли
  • Грейси Кокрейн — Джинни Уизли
  • Неизвестно — Артур Уизли

Фото: HBO

Съёмки первого сезона сериала «Гарри Поттер» уже идут в Великобритании, премьера шоу состоится в начале 2027 года.

Материалы по теме
Абсолютно все подробности сериала «Гарри Поттер» — LIVE
Live
Абсолютно все подробности сериала «Гарри Поттер» — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android