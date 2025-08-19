Брутальный Леонардо Ди Каприо — на постере фильма «Битва за битвой»

Кинокомпания Warner Bros. представила новый постер фильма «Битва за битвой» — новой картины с Леонардо Ди Каприо в главной роли. На нём изображены главные герои будущей ленты. Премьера приключенческой комедии состоится уже 26 сентября в мировых кинотеатрах.

Фото: Warner Bros.

«Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн. Сюжет ленты расскажет о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.

Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).