Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель «Шерлока» выпустит политический сериал о премьер-министре Великобритании

Создатель «Шерлока» выпустит политический сериал о премьер-министре Великобритании
Комментарии

Телеканал Channel 4 анонсировал новый детективный проект под названием «Номер 10». За разработку сериала отвечает Стивен Моффат, британский сценарист, создатель «Шерлока» и бывший шоураннер «Доктора Кто».

«Номер 10» будет посвящён вымышленному премьер-министру Англии и его кабинету помощников. Моффат описывает сериал как политическую драму с вымышленными героями, но актуальными для сегодняшнего мира проблемами. Судя по всему, шоу расскажет как о внутренней, так и о внешней политике Великобритании.

У проекта пока нет даты выхода и актёрского состава — кастинг начнётся в ближайшее время. Судя по всему, релиз шоу состоится не раньше второй половины 2026 года.

Материалы по теме
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android