Анонсирована Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Deep Silver анонсировала новую часть стратегической серии Warhammer 40,000: Dawn of War — за разработку четвёртой части неожиданно отвечает новая студия, King Art Games, известная по Iron Harvest (2021) и The Dwarves (2017). Создатели серии из Relic не имеют отношения к продолжению.

Dawn of War 4 вернётся к истокам, предложив масштабную стратегию в реальном времени с огромными армиями, созданием собственной базы и тому подобным. На старте будет четыре расы: Космические десантники, Орки, Адептус Механикус и Некроны. При этом из Dawn of War 2 вернётся режим Last Stand с отражением волн противников.

Игра выйдет в 2026 году на ПК, а игроков из России порадует, что будет перевод — русский текст.

Видео доступно на YouTube-канале Dawn of War 4. Права на видео принадлежат Deep Silver.

