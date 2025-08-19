Анонсирована Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Deep Silver анонсировала новую часть стратегической серии Warhammer 40,000: Dawn of War — за разработку четвёртой части неожиданно отвечает новая студия, King Art Games, известная по Iron Harvest (2021) и The Dwarves (2017). Создатели серии из Relic не имеют отношения к продолжению.

Dawn of War 4 вернётся к истокам, предложив масштабную стратегию в реальном времени с огромными армиями, созданием собственной базы и тому подобным. На старте будет четыре расы: Космические десантники, Орки, Адептус Механикус и Некроны. При этом из Dawn of War 2 вернётся режим Last Stand с отражением волн противников.

Игра выйдет в 2026 году на ПК, а игроков из России порадует, что будет перевод — русский текст.

