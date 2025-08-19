Скидки
Европа Универсалис 5 — дата выхода, когда выйдет, трейлер, цена в России

Cтратегия Europa Universalis 5 выйдет уже 4 ноября
Аудио-версия:
Компания Paradox анонсировала дату выхода Europa Universalis 5 — новую часть знаменитой серии глобальных стратегий. Игра поступит в продажу 4 ноября 2025 года в том числе в России. Предзаказы уже стартовали по цене в 3319 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Europa Universalis. Права на видео принадлежат Paradox.

Europa Universalis 5 — переосмысление культовой серии, действие которой разворачивается на глобальной карте Средневековья. Игроку даётся на выбор любое государство 1337 года, которое он будет возглавлять на протяжении грядущих 500 лет. При этом у пользователя, как и в других играх студии, нет конкретной цели: он волен сражаться с другими странами, налаживать экономику, заниматься колонизацией других континентов или мирно развиваться в отдалённом уголке Земли.

В Paradox называют EU5 будущим глобальных стратегий и одной из самых амбициозных игр. Геймдиректором проекта вновь выступил Юхан Андерссон, один из создателей Hearts of Iron 4, Stellaris, Crusader Kings 2 и Europa Universalis 4.

Первые впечатления от Europa Universalis 5 после 15 часов в новой стратегии Paradox
Эксклюзив
Первые впечатления от Europa Universalis 5 после 15 часов в новой стратегии Paradox
