Вышел трейлер второго сезона сериала «Фоллаут» — премьера 17 декабря

Компания Amazon представила трейлер второго сезона сериала «Фоллаут». Премьера шоу состоится 17 декабря в онлайн-кинотеатре Prime Video.

Сюжет шоу рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками. Шоу также продлили на третий сезон, работа над которым уже идёт.