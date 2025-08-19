Вышел мрачный сюжетный трейлер Silent Hill f — релиз 25 сентября

На презентации Opening Night Live 2025 студия Konami представила новый сюжетный трейлер Silent Hill f — свежей части культовой серии хорроров. Игра выйдет на ПК и консолях 25 сентября 2025 года с субтитрами на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Главной героиней игры выступит молодая японка Хинако Симидзу, которая обнаруживает, что её родной город Эбисугаока внезапно накрывает плотный туман, в котором скрываются самые жуткие кошмары. Девушка пытается сбежать из города, но он не собирается её отпускать так просто.

Это будет уже вторая игра в серии, вышедшая за последние годы — прошлой выступил ремейк Silent Hill 2. В новой части будет исключительно ближний бой, без огнестрельного оружия.