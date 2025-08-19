Вышел новый трейлер Resident Evil 9: Requiem — релиз 27 февраля

На презентации Opening Night Live студия Capcom представила новый трейлер Resident Evil 9: Requiem — новой части культовой серии. Релиз игры состоится уже 27 февраля 2026 года с русской озвучкой. В ролике показали главную героиню в начале её будущего пути.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Capcom.

Resident Evil Requiem — девятая игра основной серии Resident Evil. Разработчики описывают сиквел как новую эру ужасов на выживание.

События будущего проекта развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкфорд, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей неких монстров и должна выбраться на свободу.