Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Два класса в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 доступны только за деньги

Два класса в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 доступны только за деньги
Комментарии

Paradox начала сбор предзаказов Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, однако одной из неожиданных новостей стало наполнение изданий игры — как оказалось, только покупатели самого дорогого издания получат все классы (кланы).

Покупатели стандартного и расширенного изданий смогут играть только за четыре класса, тогда как владельцы премиального издания получат доступ сразу к шести классам — Ласомбра и Тореадор. Выбор клана влияет на доступную одежду и набор активных умений.

Мы уже сыграли в игру
Вампирская Cyberpunk 2077: первые впечатления от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Эксклюзив
Вампирская Cyberpunk 2077: первые впечатления от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Выход Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоится 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Предзаказы уже доступны в Steam, PS Store и Xbox Store.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android