Для Ghost of Yotei выпустят бесплатный кооператив
Sucker Punch в свежем трейлере «Призрака Ётэй» подтвердила, что игра в следующем году получит бесплатное дополнение — кооперативный режим «Легенды», который уже появлялся в прошлой игре студии, «Призраке Цусимы».

В Ghost of Yotei будет два режима — сюжетные задания на двоих и миссии на выживание для четверых. Среди главных противников будут демонические версии ётэйской шестёрки — злодеев из основной игры, которых предстоит убить в сюжетной кампании.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат SIE.

«Призрак Ётэй» выйдет 2 октября только на PS5. У игры ожидается полная русская локализация.

