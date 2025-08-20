Создатели LEGO Star Wars анонсировали LEGO Batman

TT Games представила своё следующее творение — LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Новинка выйдет в 2026 году на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Игрокам представят свободную адаптацию всей 86-летней истории персонажа: разработчики взяли самые популярные сюжеты, события и персонажей, адаптировали под свою историю и представили в виде одной большой игры, где игроки смогут прожить жизнь Тёмного рыцаря от истоков до становления легендой Готэма.

События развернутся в открытом мире, боевая система будет продвинутой в духе Batman: Arkham, а путешествовать по городу можно будет на разном транспорте. Играбельных героев при этом будет немного, чтобы дать каждому уникальный набор умений.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Warner Bros.