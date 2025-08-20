Скидки
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 1. Стрим B
14:00 Мск
Появились постеры второго сезона сериала «Фоллаут»

Вчера появился дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала «Фоллаут». Вместе с ним опубликовали и свежие постеры, на которых можно увидеть трёх ключевых героев.

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Сюжет шоу рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками

