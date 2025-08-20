Apple впервые произведёт новые iPhone полностью в Индии

По данным издания Bloomberg, Apple наращивает производство всех четырёх моделей iPhone 17 в Индии. Это хотят сделать в том числе ради того, чтобы стать более независимыми от Китая.

По словам осведомлённых источников, компания производит все четыре модели iPhone 17 в Индии в преддверии их дебюта в следующем месяце. Это первый случай, когда все новые модели, включая версии Pro, будут поставляться из этой южноазиатской страны с самого начала.

Компания Apple расширила число местных заводов, производящих iPhone, после того как перенесла большую часть производства устройств для рынка США из Китая в Индию, чтобы уменьшить влияние тарифов.