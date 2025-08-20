Apple впервые произведёт новые iPhone полностью в Индии
Поделиться
По данным издания Bloomberg, Apple наращивает производство всех четырёх моделей iPhone 17 в Индии. Это хотят сделать в том числе ради того, чтобы стать более независимыми от Китая.
По словам осведомлённых источников, компания производит все четыре модели iPhone 17 в Индии в преддверии их дебюта в следующем месяце. Это первый случай, когда все новые модели, включая версии Pro, будут поставляться из этой южноазиатской страны с самого начала.
Компания Apple расширила число местных заводов, производящих iPhone, после того как перенесла большую часть производства устройств для рынка США из Китая в Индию, чтобы уменьшить влияние тарифов.
Комментарии
- 20 августа 2025
-
07:55
-
07:09
-
06:35
-
01:30
-
01:18
-
01:11
- 19 августа 2025
-
23:56
-
23:04
-
22:36
-
22:30
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:17
-
21:09
-
20:15
-
19:43
-
19:15
-
18:38
-
18:23
-
17:59
-
17:58
-
17:39
-
17:18
-
16:56
-
16:24
-
16:07
-
15:53
-
15:26
-
14:58
-
14:21
-
13:50
-
13:29
-
13:22
-
12:56