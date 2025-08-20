«Не сижу на игле популярности»: Антон Лапенко — о том, почему пропал из соцсетей

Известный актёр и продюсер Антон Лапенко в недавнем выпуске подкаста Александра Соколовского рассказал, почему он решил на время пропасть из всех соцсетей. Всё дело в том, что Лапенко взял некий творческий перерыв, чтобы переосмыслить себя и свою работу.

По словам Антона, в какой-то момент в жизни любого творческого человека наступает момент выгорания, который нужно пережить.

Я не сижу на игле популярности, спокойно к этому отношусь. Не люблю ходить на премьеры, когда собирается много людей, стараюсь этого избегать. Даже в контрактах где-то пишу, что приду на премьеру фильма только по своему желанию.

Для Лапенко в работе и творчестве важна в первую очередь самореализация, а не популярность.