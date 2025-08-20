Скидки
Сериал «Чужой: Земля» собрал за первые шесть дней после выхода 9,2 млн просмотров
Издание Variety сообщило, что сериал «Чужой: Земля» мощно стартовал, набрав за первые шесть дней после премьеры целых 9,2 млн просмотров.

События нового «Чужого» разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта. Шоу рассказывает о вторжении таинственных инопланетян на Землю, когда о них ещё почти ничего не известно. Это первый сериал о ксеноморфах.

Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»).

