Продажи хайповой кооп-игры Peak превысили 10 млн копий
Джефф Кили во время церемонии открытия gamescom 2025 сообщил, что тираж кооперативного инди-хита Peak превысили целых 10 млн копий. Это феноменальный результат для тайтла подобного калибра.

Peak представляет cобой совместную игру о восхождении, где малейшая ошибка может привести к гибели. Играть можно как в одиночку, так и в компании друзей, что, конечно, веселее. Цель — сбежать с таинственного острова, а чтобы это сделать, нужно подняться на вершину вулкана и дождаться эвакуации.

Релиз кооперативной видеоигры состоялся 16 июля в Steam, то есть на достижение такой большой цифры продаж ушло пару месяцев.

