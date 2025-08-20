Джеффри Райт и Октавия Спенсер сыграют в фильме по пьесе «Смерть коммивояжёра»
По данным издания Deadline, Джеффри Райт и Октавия Спенсер получили главные роли в киноадаптации пьесы «Смерть коммивояжёра».
Двухактная пьеса, получившая Пулитцеровскую премию в 1949 году, впервые была поставлена на Бродвее в феврале 1949 года. В ней рассказывается о стареющем коммивояжёре Вилли Ломане, который пытается наладить свою жизнь с семьёй, которую он всегда ставил на второе место после работы.
Режиссёром и соавтором сценария выступит Чинонье Чукву. Пьесу неоднократно экранизировали ранее. По поводу того, когда ждать свежую версию экранизации «Смерти коммивояжёра», создатели пока не спешат делиться информацией.
