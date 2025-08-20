В бету Battlefield 6 сыграли 20 млн человек

Инвестиционная фирма Oppenheimer Holdings сообщила, что количество игроков в бета-версию Battlefield 6 превысило 20 млн человек.

Есть даже данные о соотношении аудитории и платформы: около 70% от общего количества поигравших пришлись на ПК, а остальные 30% — на PS5 и Xbox Series.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Русского языка не ожидается. На выходе в игре будет девять карт в мультиплеере, сюжетная кампания и режим Portal, позволяющий создавать собственные матчи. После релиза ожидается и запуск бесплатной королевской битвы, действие которой развернётся в округе Лос-Анджелеса.