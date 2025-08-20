Появился новый постер мультсериала Splinter Cell от Netflix

Создатели мультсериала Splinter Cell: Deathwatch опубликовали его новый постер. На нём изображён узнаваемый и постаревший Сэм Фишер — протагонист игровой франшизы Splinter Cell.

Новый постер мультсериала Splinter Cell: Deathwatch

Фото: Netflix

Сценаристом проекта выступил Дерек Колстад, один из создателей франшизы «Джон Уик». Фишера озвучил голливудский актер Лив Шрайбер. Splinter Cell расскажет о профессиональном шпионе Сэме Фишере.

Трейлер мультсериала выпустят 21 августа, а премьера самого проекта состоится в конце года, точной даты пока нет. Наверняка в свежем ролике раскроют и дату премьеры, которая состоится на Netflix.