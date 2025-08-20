Минцифры хочет выпустить законопроект о регулировании ИИ

В распоряжение газеты «Ведомости» попал документ, в котором говорится, что Минцифры разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. Эту отрасль хотят регулировать.

В Минцифры уточнили, что проект разработан совместно с Альянсом в сфере ИИ, объединяющим крупные компании, заинтересованные в развитии этих технологий. Документ пока не утверждён, он проходит экспертное обсуждение и консультации с представителями индустрии.

Будущее регулирование, согласно концепции, должно базироваться на свободе воли человека и запрете на причинение вреда человеку.