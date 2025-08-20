Скидки
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 1. Стрим B
14:00 Мск
Новости

Создатель «Рая» допустил, что сериал получит больше трёх сезонов

Создатель сериала «Рай» Дэн Фогельман, который изначально планировал завершить шоу после трёх сезонов, рассказал, что может отойти от первоначального плана. По его словам, у сериала может быть и четвёртый сезон.

Фогельман отметил, что он продолжит сериал в том случае, если у истории будет логическое развитие и возможность для реализации масштабных идей.

Я признаю, что масштаб второго сезона — я как раз снимаю финал — стал таким большим и захватывающим, что заставляет меня думать: «Здесь больше материала, чем я изначально предполагал». Я бы выпустил ещё сезон в случае, если мне покажется, что история не до конца раскрыта.

«Рай» рассказывает о том, как агент Секретной службы США расследует убийство президента. Шоу стартовало 26 января 2025 года.

