Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 1. Стрим B
14:00 Мск
Сериал Чужой Земля, 3 серия: где смотреть, сколько серий

Вышел третий эпизод сериала «Чужой: Земля»
20 сентября состоялась премьера третьего эпизода сериала «Чужой: Земля». Шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Hulu и постепенно приближается к своему экватору.

События нового «Чужого» разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта. При этом действие проекта не ограничивается одной временной линией.

Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполняют Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»). Ранее стало известно, что дебютный эпизод собрал более 9 млн просмотров за первую неделю после выхода.

