«Одна из лучших адаптаций Стивена Кинга»: первые критики хвалят «Долгую прогулку»

18 сентября в России состоится премьера «Долгой прогулки» — триллера по произведению Стивена Кинга от Френсиса Лоуренса, режиссёра «Я — легенда» и «Голодных игр». Лента расскажет об одноимённой игре на выживание, где сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь.

Первые критики уже посмотрели ленту и поделились впечатлениями в социальных сетях. Они хвалят фильм за напряжённую атмосферу, бережный перенос первоисточника на большой экран и режиссуру Френсиса Лоуренса.

Что пишут критики в отзывах на «Долгую прогулку»

«Долгая прогулка» — одна из самых лучших адаптаций Стивена Кинга за годы. Фрэнсис Лоуренс не останавливается на достигнутом, донося до зрителя основную тему книги о том, как авторитаризм продолжает разъедать современную молодёжь.

«Долгая прогулка» — это изматывающее, но захватывающее путешествие, которое оставило у меня ощущение, будто я тоже прошел сотни миль вместе с героями. Жёсткий, жестокий и трогательный, режиссёр Френсис Лоуренс и сценарист

ДжейТи Моллнер отдали должное книге Стивена Кинга.

«Долгая прогулка» заставила моё сердце биться в разы чаще. Фильм полон жестоких и мощных сцен, сбалансированных с большим легкомыслием.

Это один из самых напряжённых и эмоциональных фильмов 2025 года. Захватывающий от начала до конца, невероятный фильм.

Полноценные рецензии критиков появятся в ближайшие недели. Мировая премьера ленты состоится 12 сентября.