Эпизоды 2-го сезона «Фоллаута» будут выходить раз в неделю

Компания Amazon объявила, что эпизоды второго сезона «Фоллаута» будут выходить раз в неделю. Премьера первой серии состоится в онлайн-кинотеатре Prime Video 17 декабря.

Всего в продолжении будет восемь эпизодов. Финальная серия выйдет 4 февраля. С чем связано изменение стратегии Amazon по выпуску эпизодов, неизвестно — все серии первого сезона вышли одновременно, в апреле 2024 года.

Сюжет экранизации знаменитой видеоигровой серии рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Второй сезон приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas. Шоу уже продлено на третий сезон.