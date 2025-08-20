Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сталкер 2 на ПС5 — дата выхода, когда выйдет, сколько стоит

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 20 ноября на PS5 — стартовали предзаказы
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Sony объявила дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5. Игра станет доступна для владельцев консолей 20 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат GSC Game World.

На сайте PlayStation Store уже стартовали предзаказы игры. Стандартное издание обойдётся игрокам в $ 60 (около 4800 рублей). Cтоимость Deluxe Edition составит $ 80 (около 6430 рублей) — в него войдут эксклюзивное оружие и снаряжение, а также дополнительные задания и саундтрек с артбуком. Полное издание стоит $ 110 (около 8840 рублей). В него войдут сезонный абонемент на все дополнения, а также всё из комплекта Deluxe Edition.

Фото: Sony

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в конце 2024 года на ПК и Xbox Series. Игру встретили смешанными отзывами: с одной стороны, многие достоинства оригинальной трилогии смогли перенести в современном формате, но с другой – у игры оказалось много технических проблем и отсутствовали обещанные функции — среди них, например, наиболее обидным было отсутствие системы A-Life, которая отвечала за поведение группировок в открытом мире.

О другой ожидаемой видеоигре
Вампирская Cyberpunk 2077: первые впечатления от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Эксклюзив
Вампирская Cyberpunk 2077: первые впечатления от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android