Русский трейлер киберпанк-боевика «Альтер» с Томом Фелтоном — премьера 18 сентября

Компания «НМГ Кинопрокат» представила русский трейлер фильма «Альтер». Фантастический боевик выйдет в российских кинотеатрах 18 сентября.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат Well Go USA.

Главный герой картины — гениальный изобретатель Леон. Он страдает от инвалидности и создаёт специальный экзоскелет, чтобы защищать слабых. Ему предстоит бросить вызов тем, кто отнял у него всё, а также выжить в мире мрачного будущего.

Главную роль исполнил звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Том Фелтон. В ленте также снялись Игорь Жижкин («Мажор»), Ричард Брейк («Мюнхен») и Елизавета Бугулова («Отчим»). Режиссёром выступил Тимо Вуоренсола — автор знаменитого фантастического фильма «Железное небо».