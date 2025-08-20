Авторы «Очень странных дел» уходят из Netflix — они снимут фильмы для Paramount

Создатели популярного сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер сообщили, что покидают стриминговый сервис Netflix. Шоураннеры заключат сделку с компанией Paramount, с которой и будут создавать новые проекты.

Братья отметили, что рады стать частью студии, которые создали легендарное голливудское наследие. При этом авторы продолжат развивать вселенную «Очень странных дел» на Netflix.

Мы невероятно рады присоединиться к семье Paramount. Быть частью этой студии не просто захватывающе — это исполнение мечты всей нашей жизни. И работать на студии с таким легендарным голливудским наследием — привилегия, которую мы не ценим легкомысленно. Наше время в Netflix было потрясающим. И мы с нетерпением ждём возможности вместе строить будущее «Очень странных дел» — есть ещё много историй за пределами Хоукинса, которые можно рассказать, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться ими со зрителями.

Отмечается, что братья заключат четырёхлетний контракт с Paramount. Их соглашение с Netflix истекает в апреле 2026 года. Сейчас Дафферы готовятся к выходу пятого сезона «Очень странных дел». Финал сериала выйдет на стриминговом сервисе в трёх частях: первая — 26 ноября, вторая — 25 декабря, а последний эпизод — 31 декабря.