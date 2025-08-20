Для симулятора жизни InZOI вышел апдейт с островами и фермами

Состоялся релиз бесплатного дополнения Island Getaway для популярного симулятора жизни InZOI. Апдейт стал доступен в Steam 20 августа.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Krafton.

Крупное обновление предоставило для игроков новую карту под названием Cahaya. Она состоит из двух островов, пропитанных атмосферой Юго-Восточной Азии. Теперь пользователи могут заниматься фермерским хозяйством, рыбалкой и добычей полезных ископаемых. В игре также появилась возможность плавать. Разработчики добавили механику случайных встреч, а также пузыри с мыслями персонажей.

inZOI представляет из себя симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Релиз игры состоялся 28 марта на ПК и стал занимать лидирующие позиции среди самых популярных проектов в Steam.